Более 200 детей-сирот Приморья получат квартиры в 2024 году
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на правительство региона.
В кабмине Приморского края рассказали, что в 2024 году дети-сироты получат сертификаты на приобретение жилья в любом муниципалитете региона, используя договор купли-продажи.
Специалисты подчеркнули, что полученный сертификат нужно использовать в течение первого полугодия после его получения.
Для дополнительного финансирования покупки недвижимости сироты могут использовать собственные накопления, средства материнского капитала или кредит.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда.