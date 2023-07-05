Более 200 детей-сирот Приморья получат квартиры в 2024 году

В следующем году более 200 детей-сирот получат квартиры в Приморском крае. Из 218 обращений на данный момент уже одобрено 210.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на правительство региона.

В кабмине Приморского края рассказали, что в 2024 году дети-сироты получат сертификаты на приобретение жилья в любом муниципалитете региона, используя договор купли-продажи.

Специалисты подчеркнули, что полученный сертификат нужно использовать в течение первого полугодия после его получения.

Для дополнительного финансирования покупки недвижимости сироты могут использовать собственные накопления, средства материнского капитала или кредит.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда.