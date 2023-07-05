Химик Ерёмина посоветовала не употреблять дождевую воду

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ерёмина призвала не пить дождевую воду, особенно в Москве.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», дождевая вода небезопасна, так как в ней могут оказаться нитраты из выбросов предприятий и автомобилей.

«Там может быть много пыли, сажи, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный», — сказала она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что нужно делать при укусах пчёл.