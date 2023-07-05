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Химик Ерёмина посоветовала не употреблять дождевую воду

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Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ерёмина призвала не пить дождевую воду, особенно в Москве.
Химик Ерёмина посоветовала не употреблять дождевую воду
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandr Ghereg / 500px

По словам собеседницы «Газеты.Ru», дождевая вода небезопасна, так как в ней могут оказаться нитраты из выбросов предприятий и автомобилей.

«Там может быть много пыли, сажи, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный», — сказала она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что нужно делать при укусах пчёл.

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