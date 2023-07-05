«Яндекс» представил сервис для организации деловых поездок

Компания «Яндекс» разработала сервис для планирования деловых поездок.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что новый сервис получил название «Яндекс Командировки».

«С его помощью компании смогут сократить расходы на бизнес-тревел в среднем в 3,7 раза», — приводит сообщение «Газета.Ru».

По данным компании, время на оформление командировок также сократится с 24 часов до 15 минут.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.