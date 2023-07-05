«Яндекс» представил сервис для организации деловых поездок
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Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что новый сервис получил название «Яндекс Командировки».
«С его помощью компании смогут сократить расходы на бизнес-тревел в среднем в 3,7 раза», — приводит сообщение «Газета.Ru».
По данным компании, время на оформление командировок также сократится с 24 часов до 15 минут.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.