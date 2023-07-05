Исследование показало, что некоторые россияне не любят загорать из-за опасений за здоровье

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co показали, что многие россияне не любят загорать из-за опасений за своё здоровье.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Те, кому не нравится долго находиться на солнце, заявили, что боятся за своё здоровье (59%), получить ожог (21%) или солнечный удар (8%).

В свою очередь, большинство из тех, кто любит загорать, отметили, что им нравится ощущение тепла (40%), получение витамина D (28%) и красивого загара (22%).

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.