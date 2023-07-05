Глава РСА Уфимцев: за год цена на востребованные автозапчасти упала на 30—40%

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что запчасти для многих марок автомобилей упали в цене на 30—40% за год.

Об этом сообщают «Известия».

По словам Уфимцева, в числе востребованных брендов запчастей с упавшей ценой находятся Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan.

Он также отметил, что большая часть комплектующих, которые поступают на территорию России, производится в странах-партнёрах, таких как Китай и ОАЭ, по лицензии и на их собственных предприятиях. Эти комплектующие поставляются в Россию без нарушений.

В то же время глава РСА уточнил, что средний уровень цен на запчасти превышает значения начала прошлого года на 21—25%.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ассоциация автодилеров России (РОАД) спрогнозировала увеличение продаж новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих транспортных средств в России на 15—18% в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022-м.