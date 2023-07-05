Узнать больше

Голикова: 76 регионов России обеспечили снижение уровня бедности в 2022 году

Короткая ссылка
В 2022 году 76 регионов России справились с задачей по снижению уровня бедности в стране, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: 76 регионов России обеспечили снижение уровня бедности в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — цитирует её ТАСС.

Голикова уточнила, что с задачей не справились республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек.

Он отметил, что уровень бедности составил 9,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить