Голикова: 76 регионов России обеспечили снижение уровня бедности в 2022 году

В 2022 году 76 регионов России справились с задачей по снижению уровня бедности в стране, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — цитирует её ТАСС.

Голикова уточнила, что с задачей не справились республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек.

Он отметил, что уровень бедности составил 9,8%.