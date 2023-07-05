Юрист Огородников: из-за повышения МРОТ в России увеличатся социальные выплаты

С 1 января 2024 года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Это повлияет на сумму многих социальных выплат.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова.

По его словам, увеличение МРОТ повлияет на сумму пособий по беременности и родам работающей женщине, а также декретных и больничных выплат для самозанятых, например индивидуальных предпринимателей.

«Это происходит в том случае, если средний заработок за расчётный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ», — уточнил специалист.

Кроме того, выплаты увеличатся, если страховой стаж сотрудника составляет менее полугода.

МРОТ также повлияет на прожиточный минимум. На сегодняшний день минимальная оплата труда превышает размер прожиточного минимума на 4%, однако в 2024 году разница увеличится до 17%.

В некоторых регионах страны в июле уже повысили большое количество соцвыплат. Например, в Калининградской области появилась дополнительная выплата малообеспеченным многодетным семьям для подготовки к школе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье выплату на новорождённых получили 30,5 тыс. семей.