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Юрист Огородников: из-за повышения МРОТ в России увеличатся социальные выплаты

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С 1 января 2024 года в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Это повлияет на сумму многих социальных выплат.
Юрист Огородников: из-за повышения МРОТ в России увеличатся социальные выплаты
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста Европейской юридической службы Станислава Огородникова.

По его словам, увеличение МРОТ повлияет на сумму пособий по беременности и родам работающей женщине, а также декретных и больничных выплат для самозанятых, например индивидуальных предпринимателей.

«Это происходит в том случае, если средний заработок за расчётный период (два календарных года) отсутствовал или был ниже МРОТ», — уточнил специалист.

Кроме того, выплаты увеличатся, если страховой стаж сотрудника составляет менее полугода.

МРОТ также повлияет на прожиточный минимум. На сегодняшний день минимальная оплата труда превышает размер прожиточного минимума на 4%, однако в 2024 году разница увеличится до 17%.

В некоторых регионах страны в июле уже повысили большое количество соцвыплат. Например, в Калининградской области появилась дополнительная выплата малообеспеченным многодетным семьям для подготовки к школе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье выплату на новорождённых получили 30,5 тыс. семей.

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