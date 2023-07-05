В Ставропольском крае ввели 760 тысяч квадратных метров жилья с начала 2023 года

За первое полугодие 2023 года в Ставропольском крае построили и ввели в эксплуатацию около 760 тыс. кв. м жилья.

Об этом сообщает телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

На квартиры многоэтажных домов приходится 165 тыс. кв. м.

«На сегодняшний день реализация плановых значений, утверждённых для нашего региона в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляет 63,2%», — добавил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.