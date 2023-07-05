Узнать больше

В Ставропольском крае ввели 760 тысяч квадратных метров жилья с начала 2023 года

Короткая ссылка
За первое полугодие 2023 года в Ставропольском крае построили и ввели в эксплуатацию около 760 тыс. кв. м жилья.
В Ставропольском крае ввели 760 тысяч квадратных метров жилья с начала 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Moskvich19771977

Об этом сообщает телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

На квартиры многоэтажных домов приходится 165 тыс. кв. м.

«На сегодняшний день реализация плановых значений, утверждённых для нашего региона в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляет 63,2%», — добавил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить