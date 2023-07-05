В Ставропольском крае ввели 760 тысяч квадратных метров жилья с начала 2023 года
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Об этом сообщает телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства и архитектуры Ставрополья.
На квартиры многоэтажных домов приходится 165 тыс. кв. м.
«На сегодняшний день реализация плановых значений, утверждённых для нашего региона в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляет 63,2%», — добавил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.
Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.