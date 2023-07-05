Специалисты сообщили о новом виде мошенничества через «сайты заказа ключей»
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачёв рассказал, что такие объявления мошенники развешивают якобы от имени управляющей компании.
В объявлениях говорится, что ключи предлагают заменить в связи с заменой домофона в подъезде.
В то же время на сайте, на который можно перейти по QR-коду, размещены реквизиты реальной компании, занимающейся заменой домофонов.
Трухачёв посоветовал при обнаружении таких объявлений в подъезде не переходить на сайт, а сразу позвонить в управляющую компанию.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.