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Специалисты сообщили о новом виде мошенничества через «сайты заказа ключей»

Короткая ссылка
С начала лета 2023 года в подъездах многоквартирных домов появились объявления для «заказа ключей» со ссылками на мошеннические сайты.

Об этом сообщает «Газета.Ru»

Заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачёв рассказал, что такие объявления мошенники развешивают якобы от имени управляющей компании.

В объявлениях говорится, что ключи предлагают заменить в связи с заменой домофона в подъезде.

В то же время на сайте, на который можно перейти по QR-коду, размещены реквизиты реальной компании, занимающейся заменой домофонов.

Трухачёв посоветовал при обнаружении таких объявлений в подъезде не переходить на сайт, а сразу позвонить в управляющую компанию.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.

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