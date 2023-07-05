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Жительница Красноярска получила 17 лет за убийство отца и нападение на детсад

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Обвиняемая в убийстве отца и нападении на детский сад в Красноярске Полина Дворкина приговорена Красноярским краевым судом к 17 годам лишения свободы.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы», — цитирует РИА Новости судью Ирину Шматову.

Отмечается, что Дворкина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Также ей назначены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.

В конце марта 2022 года 19-летняя Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом того, что ей нужно забрать ребёнка.

Воспитатели обнаружили у неё под пальто ружьё и обезоружили её.

Согласно данным следствия, Дворкина пришла в детский сад после ссоры с отцом, которого она застрелила из ружья.

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