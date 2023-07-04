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В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта

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В Волгограде 13-летний подросток попал в реанимационное отделение после того, как его укусил паук-каракурт. Об этом информирует комитет здравоохранения Волгоградской области.
В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Buchter

По данным ведомства, паук укусил подростка за колено, когда он помогал бабушке в огороде.

«Госпитализирован в реанимационное отделение», — приводит сообщение РИА Новости.

Позже в состоянии средней степени тяжести пострадавшего перевели в детское отделение острых отравлений.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» предупредил, что укус комара может привести к попаданию в организм неприятных инфекций.

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