В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта

В Волгограде 13-летний подросток попал в реанимационное отделение после того, как его укусил паук-каракурт. Об этом информирует комитет здравоохранения Волгоградской области.

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По данным ведомства, паук укусил подростка за колено, когда он помогал бабушке в огороде. «Госпитализирован в реанимационное отделение», — приводит сообщение РИА Новости. Позже в состоянии средней степени тяжести пострадавшего перевели в детское отделение острых отравлений. Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» предупредил, что укус комара может привести к попаданию в организм неприятных инфекций.