В Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука-каракурта
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По данным ведомства, паук укусил подростка за колено, когда он помогал бабушке в огороде.
«Госпитализирован в реанимационное отделение», — приводит сообщение РИА Новости.
Позже в состоянии средней степени тяжести пострадавшего перевели в детское отделение острых отравлений.
Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» предупредил, что укус комара может привести к попаданию в организм неприятных инфекций.