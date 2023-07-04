В отряде «ЛизаАлерт» дали советы по безопасному походу в лес

Руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер рассказала, как сделать поход в лес безопасным. В частности, она посоветовала сообщить родным или друзьям, в какое время планируете вернуться, и раскрыть маршрут хотя бы в общих чертах.

«Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом. Есть некоторое заблуждение, что необходимо ждать три дня или ещё какое-то долгое время. Нет. Нужно позвонить в 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», — заявила Кеслер в беседе с «Радио 1».

По её словам, важно взять с собой заряженный телефон, портативную зарядку, провода для смартфона, воду, лёгкий перекус, спички или зажигалку.

Ещё одна рекомендация — яркая одежда.

«Это позволяет увидеть человека в лесу, потому что цвет будет отличаться от зелени. Камуфляж не нужно надевать. Человека в яркой одежде намного проще увидеть. Можно использовать обычные сигнальные жилетки», — посоветовала специалист.

Она добавила, что если человек потерялся, то он должен не уходить с места.

«Оставайтесь на той же территории, сообщите в 112 о том, что вы потерялись, и ждите помощи», — добавила Кеслер.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.