В отряде «ЛизаАлерт» дали советы по безопасному походу в лес
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«Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом. Есть некоторое заблуждение, что необходимо ждать три дня или ещё какое-то долгое время. Нет. Нужно позвонить в 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», — заявила Кеслер в беседе с «Радио 1».
По её словам, важно взять с собой заряженный телефон, портативную зарядку, провода для смартфона, воду, лёгкий перекус, спички или зажигалку.
Ещё одна рекомендация — яркая одежда.
«Это позволяет увидеть человека в лесу, потому что цвет будет отличаться от зелени. Камуфляж не нужно надевать. Человека в яркой одежде намного проще увидеть. Можно использовать обычные сигнальные жилетки», — посоветовала специалист.
Она добавила, что если человек потерялся, то он должен не уходить с места.
«Оставайтесь на той же территории, сообщите в 112 о том, что вы потерялись, и ждите помощи», — добавила Кеслер.
Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с НСН заявил, что самыми опасными для купания являются песчаные карьеры.