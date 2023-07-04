В Татарстане утвердили комплекс целевых мер по повышению продолжительности жизни
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Об этом сообщает «Реальное время».
В частности, предусмотрены меры по снижению младенческой, детской и материнской смертности; профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения; меры по кадровому обеспечению системы здравоохранения; обеспечение доступности высокотехнологичной медпомощи.
Ожидаемая продолжительность жизни в республике к 2025 году должна составить 75,03 года.
Ранее сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства сообщал, что в Кировской области появились социальные выплаты для молодых учителей.