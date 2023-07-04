Суд в Москве арестовал иностранного гражданина Ерменко по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия Федеральной службы безопасности и арестовал иностранного гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже.
- Gettyimages.ru
- © Zolnierek
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Ерменко арестовали на два месяца.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже.
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