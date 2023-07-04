Детские технопарки Москвы запускают ток-шоу «100 вопросов взрослому»

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что столичные детские технопарки организуют ток-шоу «100 вопросов взрослому», где дети смогут пообщаться с выдающимися деятелями страны.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях», — прокомментировал новый проект Фурсин.

Первая онлайн-встреча состоится 6 июля. Юные москвичи смогут задать свои вопросы гендиректору студии «Союзмультфильм» Борису Машковцеву.

Ранее НСН сообщала, что в столице прошла регистрация на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».