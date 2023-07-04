Узнать больше

Число пользователей платформы «Город идей» выросло на 30 тысяч с начала года

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что число новых пользователей столичной платформы «Город идей» увеличилось на 30 тыс. с начала 2023 года.
Число пользователей платформы «Город идей» выросло на 30 тысяч с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © danchooalex

Об этом сообщает «Москва 24».

«На платформе можно поделиться идеями по 39 темам в 11 ключевых сферах жизни столицы. Это и поддержка бизнеса, и разработка летних досуговых программ, и развитие электронных сервисов, и многое другое», — уточнила Сергунина.

Проект запустили в 2014 году, его аудитория уже превысила 440 тыс. пользователей.

За время его работы было создано 47 тематических проектов, реализовано более 5 тыс. идей москвичей, касающихся улучшения города.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить