Число пользователей платформы «Город идей» выросло на 30 тысяч с начала года

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что число новых пользователей столичной платформы «Город идей» увеличилось на 30 тыс. с начала 2023 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

«На платформе можно поделиться идеями по 39 темам в 11 ключевых сферах жизни столицы. Это и поддержка бизнеса, и разработка летних досуговых программ, и развитие электронных сервисов, и многое другое», — уточнила Сергунина.

Проект запустили в 2014 году, его аудитория уже превысила 440 тыс. пользователей.

За время его работы было создано 47 тематических проектов, реализовано более 5 тыс. идей москвичей, касающихся улучшения города.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.