В Подмосковье с начала года 238 компаний получили льготные кредиты
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Об этом сообщает телеканал «360».
Общая сумма микрозаймов с начала года составила 380,7 млн рублей.
«Сегодня предпринимателям доступно семь программ фонда, в рамках которых бизнес может получить кредиты размером до 5 млн рублей на срок до трёх лет», — добавила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Ранее Радио 1 сообщило, что в Московской области появятся новые онлайн-сервисы для бизнеса.