В Подмосковье с начала года 238 компаний получили льготные кредиты

Московский областной фонд микрофинансирования выдал льготные кредиты 238 компаниям малого и среднего бизнеса за первые шесть месяцев 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Общая сумма микрозаймов с начала года составила 380,7 млн рублей.

«Сегодня предпринимателям доступно семь программ фонда, в рамках которых бизнес может получить кредиты размером до 5 млн рублей на срок до трёх лет», — добавила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Ранее Радио 1 сообщило, что в Московской области появятся новые онлайн-сервисы для бизнеса.