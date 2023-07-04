В Мордовии учёные разработали способ доставки пробиотиков в организм человека
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.
Мордовские учёные создали специальные капсулы для пробиотиков, растворяющиеся через два-четыре часа после приёма. Это позволит действующему веществу в полном объёме дойти до кишечника.
Таким образом, лекарственное средство будет действовать эффективнее.
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