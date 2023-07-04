В Мордовии учёные разработали способ доставки пробиотиков в организм человека

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Учёные Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва разработали способ доставки пробиотиков до «места назначения» в организме человека.
В Мордовии учёные разработали способ доставки пробиотиков в организм человека
  • Gettyimages.ru
  • © Michelle Lee Photography

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

Мордовские учёные создали специальные капсулы для пробиотиков, растворяющиеся через два-четыре часа после приёма. Это позволит действующему веществу в полном объёме дойти до кишечника.

Таким образом, лекарственное средство будет действовать эффективнее.

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