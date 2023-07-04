Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск

Короткая ссылка
ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Lada Granta произошло на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.
Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск
  • РИА Новости

Как пишет «Вслух.ру», в настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. Однако, согласно предварительным данным, известно, что Toyota выехала на встречную полосу и отбросила Lada в кювет. 27-летний пассажир, который находился в отечественном авто, скончался.

Три человека, включая водителя Toyota, госпитализированы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить