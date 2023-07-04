Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск

ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Lada Granta произошло на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск.

Как пишет «Вслух.ру», в настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. Однако, согласно предварительным данным, известно, что Toyota выехала на встречную полосу и отбросила Lada в кювет. 27-летний пассажир, который находился в отечественном авто, скончался.

Три человека, включая водителя Toyota, госпитализированы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.