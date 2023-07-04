Специалист по этикету Баранова рассказала, в каких ситуациях уместно оставлять чаевые

Короткая ссылка
Специалист по этикету Татьяна Баранова рассказала, в каких ситуациях уместно оставлять чаевые.
Специалист по этикету Баранова рассказала, в каких ситуациях уместно оставлять чаевые
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Об этом сообщает «Говорит Москва».

По её словам, чётких правил не существует.

«Никто не требует обязательно каждый раз, как только вы подносите карту к терминалу, учитывать тот факт, что вы обязаны накинуть ещё какой-то процент на чаевые», — отметила она.

Оставление чаевых полностью зависит от добровольного желания и благородного порыва, сказала Баранова.

По словам специалиста, если люди оставляют чаевые, значит они показывают своё желание посетить это место ещё раз в будущем.

Однако разумно не оставлять чаевые каждый раз при посещении одного и того же мастера, так как стоимость услуги может постоянно меняться, добавила она.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале предложил жителям столицы выбрать на портале «Активный гражданин» новые творческие кружки, секции и курсы, например уроки этикета, которые появятся в столице осенью текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить