Специалист по этикету Баранова рассказала, в каких ситуациях уместно оставлять чаевые

Специалист по этикету Татьяна Баранова рассказала, в каких ситуациях уместно оставлять чаевые.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

По её словам, чётких правил не существует.

«Никто не требует обязательно каждый раз, как только вы подносите карту к терминалу, учитывать тот факт, что вы обязаны накинуть ещё какой-то процент на чаевые», — отметила она.

Оставление чаевых полностью зависит от добровольного желания и благородного порыва, сказала Баранова.

По словам специалиста, если люди оставляют чаевые, значит они показывают своё желание посетить это место ещё раз в будущем.

Однако разумно не оставлять чаевые каждый раз при посещении одного и того же мастера, так как стоимость услуги может постоянно меняться, добавила она.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале предложил жителям столицы выбрать на портале «Активный гражданин» новые творческие кружки, секции и курсы, например уроки этикета, которые появятся в столице осенью текущего года.