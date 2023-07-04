Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали 18,7 тысячи заявок за полгода

Специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса обработали 18,7 тыс. обращений за первые шесть месяцев 2023 года. Центр, созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывает справочно-консультативные услуги.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Жители могут записаться на консультацию на сайте мэра и в установленное время связаться со специалистом контакт-центра онлайн в формате видеоконференции.

Также у горожан есть возможность оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие, выходные и праздничные дни.

Запросы на получение информации обрабатываются оперативно в рабочие часы ЕКЦ.

Ранее, по сообщению НСН, Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время к Системе-112 подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.