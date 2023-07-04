Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали 18,7 тысячи заявок за полгода

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Специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса обработали 18,7 тыс. обращений за первые шесть месяцев 2023 года. Центр, созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывает справочно-консультативные услуги.
Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали 18,7 тысячи заявок за полгода

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Жители могут записаться на консультацию на сайте мэра и в установленное время связаться со специалистом контакт-центра онлайн в формате видеоконференции.

Также у горожан есть возможность оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие, выходные и праздничные дни.

Запросы на получение информации обрабатываются оперативно в рабочие часы ЕКЦ.

Ранее, по сообщению НСН, Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время к Системе-112 подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.

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