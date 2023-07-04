Специалисты ЕКЦ Стройкомплекса обработали 18,7 тысячи заявок за полгода
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
Жители могут записаться на консультацию на сайте мэра и в установленное время связаться со специалистом контакт-центра онлайн в формате видеоконференции.
Также у горожан есть возможность оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие, выходные и праздничные дни.
Запросы на получение информации обрабатываются оперативно в рабочие часы ЕКЦ.
Ранее, по сообщению НСН, Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время к Системе-112 подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.