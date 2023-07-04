Банки могут ограничить доступ к счетам клиентам за некорректные подписи к переводам

Специалисты банковской сферы предупредили россиян, что за указание некорректных комментариев в качестве целей денежных переводов банки могут ограничить доступ к счёту. Некоторые фразы могут повлечь и более серьёзные последствия.

Об этом пишет Life.ru.

Из-за некоторых слов или фраз трансакция может попасть в категорию подозрительных.

В некоторых кредитных учреждениях к проблемным могут отнести такие комментарии к переводам, как «Скидываемся», «Благодарность» и «Подарок», а также «Возвращаю взятку» или «Купи себе крипты».

За комментарии «Дроп», «Кибер», «Коррупция» или «Финпирамида» банк может заблокировать карту.

Если по какой-либо формулировке становится понятно, что владелец карты получает доход от сдачи жилья в аренду, в некоторых кредитных учреждениях может быть сформировано сообщение в налоговый орган. Подозрение могут вызвать такие подписи, как «Арендная плата», «За жильё», «Оплата по договору».

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.