Банки могут ограничить доступ к счетам клиентам за некорректные подписи к переводам
Об этом пишет Life.ru.
Из-за некоторых слов или фраз трансакция может попасть в категорию подозрительных.
В некоторых кредитных учреждениях к проблемным могут отнести такие комментарии к переводам, как «Скидываемся», «Благодарность» и «Подарок», а также «Возвращаю взятку» или «Купи себе крипты».
За комментарии «Дроп», «Кибер», «Коррупция» или «Финпирамида» банк может заблокировать карту.
Если по какой-либо формулировке становится понятно, что владелец карты получает доход от сдачи жилья в аренду, в некоторых кредитных учреждениях может быть сформировано сообщение в налоговый орган. Подозрение могут вызвать такие подписи, как «Арендная плата», «За жильё», «Оплата по договору».
Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.