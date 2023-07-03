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В МЧС сообщили о пожаре на складе в подмосковных Химках

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На складе в подмосковных Химках произошёл пожар на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили о пожаре на складе в подмосковных Химках
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«В Химках горит складское помещение на площади 400 кв. м», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о локализации пожара на складе с резиной на хуторе Ленина в Ростовской области на площади 400 кв. м.

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