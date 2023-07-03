Число самозанятых в Подмосковье выросло на 16% с начала года

Число самозанятых в Московской области выросло почти на 16% с начала 2023 года, заявила зампред правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня в Московской области работает более 557 тыс. самозанятых — с начала года число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 76 тыс., что в процентном соотношении составляет 15,8%», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что суммарный доход самозанятых Подмосковья с момента введения специального налогового режима превысил 227 млрд рублей.

Ранее, как сообщало «Радио 1», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что задача региональных властей — создавать условия для образования новых малых и средних предприятий.