Депутат Чаплин: владельцам дач грозят штрафы за борщевик на участке

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о штрафах за борщевик на участке.

«Согласно изменениям в законодательстве, местные власти вправе уничтожать борщевик даже на частной земле, а счёт за проделанную работу выставить собственнику участка», — заявил он в беседе с Life.ru.

Штраф для владельца участка составляет до 5000 рублей, для председателя СНТ — до 50 тыс. рублей.

Как отметил Чаплин, специалисты из Московского государственного строительного университета придумали способ использовать борщевик как сырьё для производства стройматериалов.

«Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасна», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.