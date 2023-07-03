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Депутат Чаплин: владельцам дач грозят штрафы за борщевик на участке

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о штрафах за борщевик на участке.
Депутат Чаплин: владельцам дач грозят штрафы за борщевик на участке
  • Gettyimages.ru

«Согласно изменениям в законодательстве, местные власти вправе уничтожать борщевик даже на частной земле, а счёт за проделанную работу выставить собственнику участка», — заявил он в беседе с Life.ru.

Штраф для владельца участка составляет до 5000 рублей, для председателя СНТ — до 50 тыс. рублей.

Как отметил Чаплин, специалисты из Московского государственного строительного университета придумали способ использовать борщевик как сырьё для производства стройматериалов.

«Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасна», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.

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