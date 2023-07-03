Собянин запустил серию голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и курсы

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил серию голосований на портале «Активный гражданин» за новые творческие кружки, секции и курсы.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, идеи исходили от участников программы поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура».

«Москвичи выберут, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся уже этой осенью в столице», — сказал он.

На портале представлено 58 проектов в шести категориях. Выбирать можно варианты из таких категорий, как музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.