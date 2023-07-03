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ФТС: посылку с двумя корпусами немецких мин времён войны хотели отправить в США

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Муляжами, обнаруженными в посылке в Москве, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны. Их собирались отправить в Соединённые Штаты.
ФТС: посылку с двумя корпусами немецких мин времён войны хотели отправить в США
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в Федеральной таможенной службе России.

«В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Полиция проводит проверку, посылка изъята.

Ранее ФТС России подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы похожих на мины предметов.

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