ФТС: посылку с двумя корпусами немецких мин времён войны хотели отправить в США
- Gettyimages.ru
Об этом заявили в Федеральной таможенной службе России.
«В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Полиция проводит проверку, посылка изъята.
Ранее ФТС России подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы похожих на мины предметов.