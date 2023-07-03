Объявлена программа экономического и гуманитарного форума Россия — Африка

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Программа включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий.

«Очевидно, что в создающейся архитектуре многополярного мира страны Африки будут играть всё более важную роль. Укрепление связей России и Африки в области безопасности, устойчивого экономического и гуманитарного развития создаёт основы для становления мощных, процветающих и безопасных регионов в новых реалиях», — заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка.

В деловую программу включено четыре тематических блока, которые охватывают все сферы сотрудничества — «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Также на полях форума состоятся Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодёжной программы, сессии Форума креативного бизнеса и Форума «Здоровое общество».

Кроме того, запланирована сессия, посвящённая сотрудничеству российских и африканских государственных органов и предприятий в отрасли драгоценных металлов.