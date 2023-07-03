Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покинули компанию
- РИА Новости
«С 3 июля 2023 года управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Тоболь и Краснова решили заняться собственным проектом.
Ранее сообщалось, что VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Петербурге.