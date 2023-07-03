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Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покинули компанию

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Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь покидают компанию.
Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям VK покинули компанию
  • РИА Новости

«С 3 июля 2023 года управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что Тоболь и Краснова решили заняться собственным проектом.

Ранее сообщалось, что VK получила права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Петербурге.

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