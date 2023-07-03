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Киберэксперт Коростелёв посоветовал отвечать только на повторные звонки с неизвестных номеров

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Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв посоветовал россиянам отвечать на звонки с неизвестных номеров только со второго раза.
Киберэксперт Коростелёв посоветовал отвечать только на повторные звонки с неизвестных номеров
  • Gettyimages.ru

«Принимайте вызовы с незнакомых номеров со второго раза. Как правило, боты не перезванивают и отправляют номер в список «неживых», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Он также посоветовал не перезванивать в том случае, если во время звонка бота связь прервалась. По словам Коростелёва, следует заблокировать номер, с которого пришёл подобный звонок, чтобы исключить новые попытки мошенников связаться с вами.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.

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