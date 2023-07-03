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Российские учёные разрабатывают систему оптического мониторинга мостов

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Учёные Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Томского государственного архитектурно-строительного (ТГАСУ) разрабатывают систему мониторинга состояния мостов при помощи фотомодуляционного метода.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт вуза.

Это позволит интегрировать такую систему мониторинга в системы видеонаблюдения за объектами критической инфраструктуры.

Благодаря фотомодуляционному методу можно будет непрерывно отслеживать несущие конструкции в условиях вечной мерзлоты и оползней.

Исследование данного метода проводилось учёными на мосту через реку Бурундук в пригороде Томска.

Ранее НСН сообщила, что Москва первой в России ввела спецтариф в рамках обязательного медицинского страхования на анализ рентгеновских снимков при помощи искусственного интеллекта.

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