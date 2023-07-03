Российские учёные разрабатывают систему оптического мониторинга мостов
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт вуза.
Это позволит интегрировать такую систему мониторинга в системы видеонаблюдения за объектами критической инфраструктуры.
Благодаря фотомодуляционному методу можно будет непрерывно отслеживать несущие конструкции в условиях вечной мерзлоты и оползней.
Исследование данного метода проводилось учёными на мосту через реку Бурундук в пригороде Томска.
Ранее НСН сообщила, что Москва первой в России ввела спецтариф в рамках обязательного медицинского страхования на анализ рентгеновских снимков при помощи искусственного интеллекта.