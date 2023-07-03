В Башкирии размер средней пенсии вырос более чем на 6% за год

Размер средней начисленной пенсии в Башкирии, по данным Башстата, превысил 19 тыс. рублей к июню 2023 года.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на отчёт республиканского статистического ведомства.

Из документа следует, что на 1 июня нынешнего года в республике насчитывалось 1 139 315 пенсионеров. Средний размер пенсии составил 19 038 рублей, что на 6,3% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель был равен 17 910 рублям.

Также отмечается, что за год количество пенсионеров в республике снизилось на 13 700 по сравнению с тем же периодом 2022-го.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала года 80 тыс. жителей получили компенсацию за капитальный ремонт в доме. Пенсионерам, тем, кому исполнилось 70 лет, положена компенсация в размере 50%, а тем, кому исполнилось 80, — 100%.