Губернатор: четыре человека пострадали во время режима КТО в Воронежской области
- РИА Новости
По его словам, власти завершили оценку ущерба, который был причинён гражданскому населению региона.
Он отметил, что повреждения получили несколько десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и ряд автомобилей.
Гусев добавил, что с завтрашнего дня подрядчик приступит к восстановлению пострадавших объектов.
«Также лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Гусева, пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. рублей.
26 июня в УФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции в Воронежской области.