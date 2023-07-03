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Губернатор: четыре человека пострадали во время режима КТО в Воронежской области

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что четыре человека пострадали во время режима КТО в регионе, который действовал с 24 по 26 июня на фоне попытки вооружённого мятежа.
Губернатор: четыре человека пострадали во время режима КТО в Воронежской области
  • РИА Новости

По его словам, власти завершили оценку ущерба, который был причинён гражданскому населению региона.

Он отметил, что повреждения получили несколько десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и ряд автомобилей.

Гусев добавил, что с завтрашнего дня подрядчик приступит к восстановлению пострадавших объектов.

«Также лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гусева, пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. рублей.

26 июня в УФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции в Воронежской области.

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