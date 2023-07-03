Губернатор: четыре человека пострадали во время режима КТО в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что четыре человека пострадали во время режима КТО в регионе, который действовал с 24 по 26 июня на фоне попытки вооружённого мятежа.

По его словам, власти завершили оценку ущерба, который был причинён гражданскому населению региона.

Он отметил, что повреждения получили несколько десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и ряд автомобилей.

Гусев добавил, что с завтрашнего дня подрядчик приступит к восстановлению пострадавших объектов.

«Также лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гусева, пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. рублей.

26 июня в УФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции в Воронежской области.