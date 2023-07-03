Власти Херсонской области: Чонгарский мост восстановлен после удара ВСУ

Строители восстановили Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом.

Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено», — написал Алексеенко в Telegram.

Он отметил, что движение возобновлено в штатном режиме.

22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.