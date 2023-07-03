Власти Херсонской области: Чонгарский мост восстановлен после удара ВСУ
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Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.
«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено», — написал Алексеенко в Telegram.
Он отметил, что движение возобновлено в штатном режиме.
22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.