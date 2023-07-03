Тюменские организации получат гранты на 14,6 миллиона рублей от Президентского фонда

Тюменские общественные организации выиграли 14,6 млн рублей в качестве грантов в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Победителями стали 17 структур из семи муниципальных округов региона.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный информационный центр.

Проект «Культурное сердце Краснодона» получит наиболее крупный грант в размере 3,8 млн рублей. Главная цель проекта заключается в повышении качества услуг и увеличении посещаемости местной библиотеки.

Ранее НСН сообщала, что финал Всероссийского музыкального молодёжного конкурса «Нашествие: Молодые ветра», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан».