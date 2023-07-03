Тюменские организации получат гранты на 14,6 миллиона рублей от Президентского фонда
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный информационный центр.
Проект «Культурное сердце Краснодона» получит наиболее крупный грант в размере 3,8 млн рублей. Главная цель проекта заключается в повышении качества услуг и увеличении посещаемости местной библиотеки.
Ранее НСН сообщала, что финал Всероссийского музыкального молодёжного конкурса «Нашествие: Молодые ветра», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан».