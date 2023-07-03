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Тюменские организации получат гранты на 14,6 миллиона рублей от Президентского фонда

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Тюменские общественные организации выиграли 14,6 млн рублей в качестве грантов в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Победителями стали 17 структур из семи муниципальных округов региона.
Тюменские организации получат гранты на 14,6 миллиона рублей от Президентского фонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный информационный центр.

Проект «Культурное сердце Краснодона» получит наиболее крупный грант в размере 3,8 млн рублей. Главная цель проекта заключается в повышении качества услуг и увеличении посещаемости местной библиотеки.

Ранее НСН сообщала, что финал Всероссийского музыкального молодёжного конкурса «Нашествие: Молодые ветра», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан».

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