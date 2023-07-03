Большинство россиян хотели бы отправиться в автопутешествие этим летом

Эксперты «Авито Авто» провели исследование среди автомобилистов и выяснили, что большинство опрошенных готовы отправиться этим летом в путешествие протяжённостью более 100 км на автомобиле.

Об этом пишет «Российская газета».

Среди таких водителей 15% признались, что готовы проехать с одного конца страны на другой, 47% планируют посетить несколько соседних областей, а 38% могут проехать несколько соседних городов одного региона или области.

Большинство опрошенных (82%) планируют отправиться в путешествие с семьёй или партнёром, 11% — с друзьями, 6% готовы совершить поездку в одиночестве.

Перед поездкой на большие расстояния россияне проверяют технические жидкости и масло (58%), состояние шин, наличие запаски (56%), подвеску, ходовую часть, тормозную систему и рулевое управление 53%. Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% опрошенных.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.