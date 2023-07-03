В детских лагерях Ленобласти в первую смену отдохнули 42 тысячи школьников
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что для детей было подготовлено несколько тематических смен — как олимпиадные, так и спортивные.
«Насыщенная программа была подготовлена в лагерях «Россонь», «Маяк», «Восток» и «Березняки»», — рассказали в пресс-службе.
Кроме решения задач, тренингов и мастер-классов, в одном из лагерей прошло обучение парусному спорту.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в летние лагеря Подмосковья отправились отдыхать около 23 тыс. детей.