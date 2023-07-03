Состоялся финал 12-го чемпионата образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа»

В Камешковском районе Владимирской области состоялся финал 12-го чемпионата молодёжного образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа» (ВИШ).

В рамках финала прошли пробные и показательные старты запусков летательных аппаратов, защиты проектов победителей и призёров региональных чемпионатов.

Кроме того, на площадке чемпионата прошла Школа наставников — курсы повышения квалификации для руководителей и школьников, которые хотят участвовать в чемпионате в следующем году. В программе приняли участие более 70 человек.

Организаторами проекта выступили НИИЯФ МГУ и фонд «Кассиопея» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», МГУ имени М.В. Ломоносова и госкорпорации «Роскосмос».

«Воздушно-инженерная школа» является ежегодным соревнованием школьных и студенческих команд. За время существования проекта с 2011 года в нём приняли участие более 8000 человек, которые представили около 1000 команд из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Воздушно-инженерная школа» появилась в 2011 году как российский вариант международного проекта CanSat.

Суть CanSat заключается в том, что перед юными инженерами ставится задача создать изделия, которые выпускают или разрабатывают предприятия аэрокосмической отрасли, — уменьшенные модели спутников, ракет-носителей, беспилотников, альтернативных летательных аппаратов.

Советник по развитию негосударственного института развития «Иннопрактика» Анна Исаева в интервью RT отмечала, что «Воздушно-инженерная школа» учит детей «работать головой и руками».

«Мы в «Иннопрактике» считаем, что участие в «Воздушно-инженерной школе» даёт реальную возможность школьникам 12—14 лет начать подготовку к профессиональной деятельности в аэрокосмической отрасли», — сказала она.

Заведующий лабораторией НИИЯФ МГУ, руководитель Воздушно-инженерной школы Владимир Радченко объяснял, что в среднем команда работает над одним проектным изделием около года.

Конкурсная программа ВИШ фактически воспроизводит реальный цикл создания изделий в аэрокосмической отрасли. В результате школьники получают представление о стадиях разработки и испытаний новых образцов техники.