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Собянин: в Москве привели в порядок 40 набережных в рамках благоустройства

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В Москве провели работы по благоустройству 40 набережных общей протяжённостью более 65 км. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: в Москве привели в порядок 40 набережных в рамках благоустройства
  • РИА Новости

Как пишет НТВ, в течение следующих пяти лет в городе планируют благоустроить ещё больше объектов вдоль береговой линии Москвы-реки.

Отмечается, что до ремонта гранитные набережные были недоступны для пешеходов, они использовались в качестве автодорог. Кроме того, многие из них не были благоустроены. 

Ранее стартовавшее в Луховицах благоустройство Аллеи Славы, по сообщению «Радио 1», планируют завершить в сентябре.

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