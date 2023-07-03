Собянин: в Москве привели в порядок 40 набережных в рамках благоустройства

В Москве провели работы по благоустройству 40 набережных общей протяжённостью более 65 км. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как пишет НТВ, в течение следующих пяти лет в городе планируют благоустроить ещё больше объектов вдоль береговой линии Москвы-реки.

Отмечается, что до ремонта гранитные набережные были недоступны для пешеходов, они использовались в качестве автодорог. Кроме того, многие из них не были благоустроены.

Ранее стартовавшее в Луховицах благоустройство Аллеи Славы, по сообщению «Радио 1», планируют завершить в сентябре.