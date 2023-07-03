Названы крупные российские города с наибольшим ростом цен на жильё на вторичном рынке
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Об этом сообщают «Известия».
Среди городов-миллионников России за прошедший месяц на первом месте по динамике роста средней стоимости 1 кв. м на вторичном рынке занял Нижний Новгород, где рост составил 1%.
Второе место разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с ростом 0,7%. Третье место — у Волгограда и Самары, где средняя стоимость вторичного жилья выросла на 0,6%.
Также в Казани, Москве и Санкт-Петербурге вторичное жильё в среднем подорожало на 0,5%, в Уфе — на 0,3%, в Екатеринбурге и Краснодаре — на 0,2%, в Новосибирске и Красноярске — на 0,1%.
При этом в Воронеже и Перми средняя стоимость вторичного жилья снизилась — на 0,1 и 0,4% соответственно.
Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.