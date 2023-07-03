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Названы крупные российские города с наибольшим ростом цен на жильё на вторичном рынке

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Специалисты федеральной компании «Этажи» в ходе анализа рынка недвижимости пришли к выводу, что с начала года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в России выросла на 3,2% на фоне введения ограничений на околонулевые ставки на первичном рынке. Рост за июнь в среднем составил 0,5%.
Названы крупные российские города с наибольшим ростом цен на жильё на вторичном рынке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

Среди городов-миллионников России за прошедший месяц на первом месте по динамике роста средней стоимости 1 кв. м на вторичном рынке занял Нижний Новгород, где рост составил 1%.

Второе место разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с ростом 0,7%. Третье место — у Волгограда и Самары, где средняя стоимость вторичного жилья выросла на 0,6%.

Также в Казани, Москве и Санкт-Петербурге вторичное жильё в среднем подорожало на 0,5%, в Уфе — на 0,3%, в Екатеринбурге и Краснодаре — на 0,2%, в Новосибирске и Красноярске — на 0,1%.

При этом в Воронеже и Перми средняя стоимость вторичного жилья снизилась — на 0,1 и 0,4% соответственно.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.

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