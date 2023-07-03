Пожертвования через благотворительный сервис на mos.ru сделали свыше 60 тысяч москвичей
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Только с начала текущего года жители перечислили в поддержку нуждающихся более 22 млн рублей, а общая сумма пожертвований превысила 70 млн рублей», — отметил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.
В сервисе представлено 80 проверенных благотворительных организаций.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.