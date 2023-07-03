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Пожертвования через благотворительный сервис на mos.ru сделали свыше 60 тысяч москвичей

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Более 60 тыс. москвичей сделали пожертвования на сумму свыше 70 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru за всё время его работы.
Пожертвования через благотворительный сервис на mos.ru сделали свыше 60 тысяч москвичей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Только с начала текущего года жители перечислили в поддержку нуждающихся более 22 млн рублей, а общая сумма пожертвований превысила 70 млн рублей», — отметил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

В сервисе представлено 80 проверенных благотворительных организаций.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной сообщал, что участники столичного проекта «Город заданий» выполнили более 500 тыс. задач с момента запуска в 2022 году.

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