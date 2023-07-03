Кировская область договорилась с Республикой Татарстан о сотрудничестве

Губернатор Кировской области Александр Соколов и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали план мероприятий на 2023 — 2027 годы.

Об этом сообщает progorod43.

Данные мероприятия пройдут в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, действующего с 2020 года.

Планируется провести совместные бизнес-миссии, обмен опытом в области создания и функционирования особых экономических зон и технопарков.

«У нас сложились добрые, соседские отношения, которые, я надеюсь, в ближайшие годы будут прирастать новыми общими делами. Сотрудничество области экономики, культуры, транспортной и строительной инфраструктуры — все это для пользы и развития Татарстана и Кировской области», — добавил Александр Соколов.

В рамках данного соглашения также расширят поставки сельскохозяйственной продукции, поголовья крупного рогатого скота и продовольствия.

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