Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЯНАО возбудили дело против мужчины, хранившего дома оборудование для изготовления патронов

Короткая ссылка
В отношении 31-летнего жителя ЯНАО Пуровского района следственный отдел ОМВД России после проведения экспертизы возбудил уголовное дело из-за незаконного хранения боеприпасов и оружия.
В ЯНАО возбудили дело против мужчины, хранившего дома оборудование для изготовления патронов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Утверждается, что мужчина хранил боеприпасы, порох и оборудование для изготовления патронов у себя дома.

«Сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — утверждается в сообщении пресс-службы.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на Следственный комитет сообщало, что глава Анжеро-Судженска в Кузбассе Александр Рыбалко задержан из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, дело возбудили против экс-председателя городского комитета по управлению муниципальным имуществом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить