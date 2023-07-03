В ЯНАО возбудили дело против мужчины, хранившего дома оборудование для изготовления патронов

В отношении 31-летнего жителя ЯНАО Пуровского района следственный отдел ОМВД России после проведения экспертизы возбудил уголовное дело из-за незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Утверждается, что мужчина хранил боеприпасы, порох и оборудование для изготовления патронов у себя дома.

«Сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — утверждается в сообщении пресс-службы.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на Следственный комитет сообщало, что глава Анжеро-Судженска в Кузбассе Александр Рыбалко задержан из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, дело возбудили против экс-председателя городского комитета по управлению муниципальным имуществом.