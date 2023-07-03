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В Хабаровском крае учредили звания «Народный учитель» и «Заслуженный учитель»

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В Хабаровском крае учреждены новые звания — «Народный учитель» и «Заслуженный учитель» по инициативе губернатора региона Михаила Дегтярёва.
В Хабаровском крае учредили звания «Народный учитель» и «Заслуженный учитель»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает transsibinfo.com

Педагогическим работникам, которые достигли значительных успехов в своей профессии, теперь открыта возможность получить почётное звание «Народный учитель Хабаровского края». Для этого необходимо иметь звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Хабаровского края» или «Заслуженный учитель школы РСФСР» или быть награждённым памятным знаком «За заслуги в развитии образования».

После присвоения перечисленных званий или наград педагоги могут претендовать на звание «Народный учитель» в течение пяти лет.

Звание «Заслуженный учитель края» можно среди прочего получить за выдающиеся достижения в педагогической работе, развитии способностей студентов. Отмечается, что преподаватель должен иметь стаж работы не менее десяти лет.

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