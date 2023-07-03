Автоэксперт Хайцеэр посоветовал перед путешествием на автомобиле пройти техосмотр

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал водителям, которые планируют отправиться в путешествие на машине, заранее подготовиться к этому в целях безопасности.

«Перед любой долгой поездкой стоит пройти определённый техосмотр, например проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее», — сообщил эксперт в эфире Радио Sputnik.

Также он посоветовал заранее спланировать маршрут, места стоянок и ночёвок, взяв в дорогу бумажную карту на случай отсутствия связи.

Вместе с тем Хайцеэр порекомендовал взять с собой канистру бензина на случай, если по пути следования мало заправок.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.