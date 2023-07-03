Автоэксперт Хайцеэр посоветовал перед путешествием на автомобиле пройти техосмотр
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«Перед любой долгой поездкой стоит пройти определённый техосмотр, например проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее», — сообщил эксперт в эфире Радио Sputnik.
Также он посоветовал заранее спланировать маршрут, места стоянок и ночёвок, взяв в дорогу бумажную карту на случай отсутствия связи.
Вместе с тем Хайцеэр порекомендовал взять с собой канистру бензина на случай, если по пути следования мало заправок.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.