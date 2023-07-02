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В Минтрансе сообщили об увеличении числа пунктов досмотра из-за пробок на Крымском мосту

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Число пунктов досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено в связи с пробками, на данный момент рост очереди остановлен. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.
В Минтрансе сообщили об увеличении числа пунктов досмотра из-за пробок на Крымском мосту
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве добавили, что рост очереди на данный момент остановлен.

Ранее стало известно, что очередь на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла 7 км.

Утром сообщалось, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны республики, полностью устранена.

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