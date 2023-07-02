В Минтрансе сообщили об увеличении числа пунктов досмотра из-за пробок на Крымском мосту
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую», — приводит РИА Новости заявление.
В министерстве добавили, что рост очереди на данный момент остановлен.
Ранее стало известно, что очередь на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла 7 км.
Утром сообщалось, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны республики, полностью устранена.