В Минтрансе сообщили об увеличении числа пунктов досмотра из-за пробок на Крымском мосту

Число пунктов досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено в связи с пробками, на данный момент рост очереди остановлен. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

РИА Новости

© Константин Михальчевский