СК в Карелии проводит проверку после ДТП с туристическим автобусом в Лахденпохском районе
- РИА Новости
Об этом заявили в республиканском СУ СК России.
«Следователями... по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 1 июля 2023 года на участке автодороги между посёлком Куркиеки и посёлком Койонсаари, организовано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что после ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек.