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СК в Карелии проводит проверку после ДТП с туристическим автобусом в Лахденпохском районе

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Следственные органы в Карелии проводят проверку после аварии с туристическим автобусом.
СК в Карелии проводит проверку после ДТП с туристическим автобусом в Лахденпохском районе
  • РИА Новости

Об этом заявили в республиканском СУ СК России.

«Следователями... по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 1 июля 2023 года на участке автодороги между посёлком Куркиеки и посёлком Койонсаари,  организовано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что после ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек.

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