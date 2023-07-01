СК в Карелии проводит проверку после ДТП с туристическим автобусом в Лахденпохском районе

Следственные органы в Карелии проводят проверку после аварии с туристическим автобусом.

Об этом заявили в республиканском СУ СК России.

«Следователями... по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 1 июля 2023 года на участке автодороги между посёлком Куркиеки и посёлком Койонсаари, организовано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что после ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек.