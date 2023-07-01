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СК: девочка умерла при лобовом столкновении машин на трассе Екатеринбург — Тюмень

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Пятимесячная девочка скончалась в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, возбуждено уголовное дело.
СК: девочка умерла при лобовом столкновении машин на трассе Екатеринбург — Тюмень
  • РИА Новости

Об этом заявил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

«К сожалению, один ребёнок — пятимесячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 30 июня при лобовом столкновении двух машин на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень пострадали девять человек, включая пятерых детей.

Ранее на сайте МВД Медиа сообщалось, что после ДТП с туристическим автобусом в Карелии госпитализировали восемь человек.

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