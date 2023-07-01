Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС России Валерий Манилов

Бывший первый заместитель начальника Генштаба российской армии генерал-полковник Валерий Манилов скончался на 85-м году жизни, сообщил представитель Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка», — цитирует ТАСС Дерябина.

Он отметил, что похороны пройдут 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Ранее в квартире в Москве было обнаружено тело 92-летнего учёного, одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова.