Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС России Валерий Манилов
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«Валерий Леонидович скончался на 85-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка», — цитирует ТАСС Дерябина.
Он отметил, что похороны пройдут 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Ранее в квартире в Москве было обнаружено тело 92-летнего учёного, одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова.