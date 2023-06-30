Источник сообщил, что весь медиахолдинг «Патриот» будет ликвидирован
- Gettyimages.ru
- © JGI/Tom Grill
«Наша редакция прекращает своё существование», — сообщили «Невские новости» в Telegram.
По словам источника, будут закрыты все принадлежащие холдингу «Патриот» издания.
Помимо «Невских новостей», в него входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».
Ранее Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённой информации 37 страниц сайта Shutterfly, содержащих детскую порнографию.
В случае неудаления фотохостингом запрещённых материалов в течение суток ему грозит блокировка.