Источник сообщил, что весь медиахолдинг «Патриот» будет ликвидирован

Все СМИ медиахолдинга «Патриот» будут ликвидированы. Об этом сообщил источник RT.

«Наша редакция прекращает своё существование», — сообщили «Невские новости» в Telegram.

По словам источника, будут закрыты все принадлежащие холдингу «Патриот» издания.

Помимо «Невских новостей», в него входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».

Ранее Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённой информации 37 страниц сайта Shutterfly, содержащих детскую порнографию.

В случае неудаления фотохостингом запрещённых материалов в течение суток ему грозит блокировка.