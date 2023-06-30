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Источник сообщил, что весь медиахолдинг «Патриот» будет ликвидирован

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Все СМИ медиахолдинга «Патриот» будут ликвидированы. Об этом сообщил источник RT.
Источник сообщил, что весь медиахолдинг «Патриот» будет ликвидирован
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

«Наша редакция прекращает своё существование», — сообщили «Невские новости» в Telegram.

По словам источника, будут закрыты все принадлежащие холдингу «Патриот» издания.

Помимо «Невских новостей», в него входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».

Ранее Роскомнадзор внёс в Единый реестр запрещённой информации 37 страниц сайта Shutterfly, содержащих детскую порнографию.

В случае неудаления фотохостингом запрещённых материалов в течение суток ему грозит блокировка.

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